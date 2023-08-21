На Кубани в ходе операции Интерпола задержали распространителя детского порно

Полицейские задержали жителя города Гулькевичи Краснодарского края по подозрению в распространении порнографических материалов с участием несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе краевого главка МВД. Злоумышленников вычислили в ходе международной операции Narsil, инициированной Интерполом. Она проводилась с декабря 2021 года по июль 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

«Оперативники установили, что мужчина создал пять интернет-сайтов и разметил в открытом доступе медиафайлы порнографического содержания. По месту проживания злоумышленника полицейские изъяли компьютерную технику, а также цифровые носители информации», — говорится в сообщении.

Против 38-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 242 УК России. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до шести лет.

Об избрании меры пресечения не сообщается.

Наталья Решетняк

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