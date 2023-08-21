Рубль готовится к стабилизации

Экономисты ждут стабилизации рубля после вмешательства властей. Ровно неделю назад доллар подорожал до локального максимума — 101 руб. на Мосбирже. После этого Центробанк на фоне критики из Кремля был вынужден резко повысить ключевую ставку, а правительство, если верить источникам СМИ, обратилось к экспортерам с просьбой продавать больше заработанной валюты. Впрочем, на бумаге это закреплено не было. Тем не менее в результате курс удалось загнать в коридор 92-94 руб. за доллар, в котором он и продолжил торговаться до конца недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сохранится ли относительная стабильность валюты? Или стоит ждать новых угроз? Инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов отмечает, что пока ситуация на валютном рынке выглядит спокойно и напоминает, что с 21 августа начинается налоговый период:

«Курс рубля, скорее всего, продолжит тенденцию на стабилизацию. Есть несколько факторов, которые на него влияют. Власти дали понять, что они будут препятствовать дальнейшему ослаблению национальной валюты. Рынок немного расстроен из-за того, что меры по валютному контролю хотя и были анонсированы, но пока не введены. С другой стороны, биржевые игроки понимают, что если рубль продолжит слабеть, то власти от слов перейдут к делу и действительно введут более жесткие меры валютного контроля.

Поэтому в этих условиях стабилизация будет, скорее всего, на уровнях примерно 92-95 руб. за доллар. Но с учетом налогового периода нельзя исключать и даже укрепления в районе 90-91 руб. за доллар.

На самом деле экспортеры уже продают, по данным Центрального банка, порядка 80% валютной выручки. Но во время налогового периода объем продажи валюты может увеличиться. Поэтому в данной конкретной ситуации, когда правительство обеспокоилось курсом рубля, налоговый период все-таки может сыграть на укрепление национальной валюты».

Девальвация ускорилась в начале августа после того, как Россия сократила экспорт нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, лишившись дополнительного притока валюты. На этом фоне властям даже пришлось приостановить действие бюджетного правила, согласно которому Минфин должен был впервые с начала 2023 года начать покупки валюты для ФНБ, пусть и в небольших объемах.

Министр экономического развития Максим Решетников признавал, что рубль обесценивается из-за низких цен на российское экспортное сырье. Никаких прогнозов о том, что вскоре ситуация должна исправиться, он не делал. На этом фоне говорить об отсутствии долгосрочных угроз нельзя, считает начальник отдела доверительного управления инвесткомпании «Солид» Михаил Королюк:

«Курс рубль-доллар последний год достаточно четко рос. То, что есть сейчас, — некая коррекция в рамках этого восходящего тренда. Фундаментальные причины, которые толкают рубль к обесцениванию, никуда не делись. Есть довольно важный, на мой взгляд, фактор: российские компании занимали в долларах, а объем стал не такой уж и маленький — под $100 млрд в год. Фактически вот эти деньги в том или ином виде вытекают их страны.

Плюс торговое сальдо — проблема в том, что импорт увеличился, а экспорт пропорционально не возрос. У властей есть желание немного охладить рынок, хотя бы перевести его в боковое движение. Может быть, на два-четыре месяца.

Прохождение отметки в 100 руб. за доллар будет восприниматься населением негативно. Поэтому, естественно, политический блок старается этого избежать. Если говорить о неделях, то, скорее всего, возможность для того, чтобы охладить рынок, есть. Но хватит ли сил, чтобы сломать восходящий тренд, который фундаментально обоснован? И чем мы за это заплатим в иных областях?»

Аналитики «Альфа-Капитала» на прошлой неделе предупреждали, что факторов ослабления рубля по-прежнему много, поэтому курс может вернуться к 100 руб. за доллар уже в ближайшее время. Для того чтобы этого избежать, может потребоваться дополнительное вмешательство государства.

Теоретически укрепить рубль может Центробанк, который в середине сентября вновь соберется на заседание по ключевой ставке. На этот раз плановом. Регулятор не исключал, что показатель опять могут повысить, если вырастут риски инфляции.

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Иван Якунин