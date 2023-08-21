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В Челябинской области утвержден порядок субсидирования наставничества в ОПК

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил порядок предоставления субсидий на развитие наставничества в оборонно-промышленном комплексе. Как сообщают в пресс-службе регионального правительства, средства из областного бюджета на организацию наставничества могут получить работодатели, которые ведут деятельность на территории области и включены в перечень предприятий ОПК.

Субсидии должны способствовать закреплению на рабочих местах оборонных предприятий молодых специалистов, в том числе выпускников среднеспециальных и высших учебных заведений. Деньги будут направляться на выплату зарплаты за наставничество специалистам, к которым прикреплены молодые сотрудники. Отбор получателей будет вести главное управление по труду и занятости региона.

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