Зарплату выше среднего получают 40% работников Иркутской области

Работники двух регионов Сибири – Иркутской области и Красноярского края получают зарплату выше среднего – всего около 40% от общего числа, подсчитали аналитики Ria.ru. На третьей и четвертой строчках — Кемеровская и Томская области (37,4 и 30,1 соответственно).

Доля сотрудников предприятий с зарплатой выше среднего чуть меньше в Республике Хакасия – всего 29,3%, Омской области 26,4% и Республике Тыва – 25,9%.

Самый маленький процент высокооплачиваемых сотрудников в Новосибирской области — 23,3%, Республике Алтай – 14,2% и Алтайском крае – 12,1%.

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Лолита Белова