Глава Удмуртии: при охране школ надо переходить от количества к качеству

В Удмуртии в 18 образовательных учреждениях установят контрольно-пропускные пункты, еще на 95 объектах — системы оповещения при ЧС. Завершить работы по их установке планируется до конца 2023 года. Об этом рассказал глава региона Александр Бречалов на аппаратном совещании, сообщает пресс-служба правительства республики. Во всех образовательных организациях также проведут учебные тренировки и инструктажи по отработке действий при различных чрезвычайных ситуациях.

«Мы выделяем большие средства на безопасность, и сейчас надо переходить от количества к качеству выполняемых работ. Этот вопрос прошу взять на контроль, в том числе, и депутатский корпус. Безопасность школ буду проверять лично»,— отметил господин Бречалов.

Напомним, на подготовку образовательных учреждений из бюджетов всех уровней к новому учебному году и отопительному сезону направлено более 469 млн руб. Всего бюджетом Удмуртии на 2023 год на обеспечение безопасности образовательных организаций выделили 1,9 млрд руб.

В настоящее время в регионе решены вопросы по оснащению образовательных организаций системами передачи тревожных сообщений в подразделения Росгвардии, а также обеспечению объектов 1-3 категории охраной частными предприятиями. Все объекты оснащены системой видеонаблюдения.