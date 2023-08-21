Кандидат от ЛДПР в гордуму Оренбурга уличен в нарушениях при агитации

Кандидат от партии ЛДПР на довыборах депутата Оренбургского городского Совета по избирательному округу №6 допустил нарушение закона о выборах (ст. 5.12 КоАП РФ). Об этом сообщает избирательная комиссия Оренбургской области.

По информации регионального избиркома, кандидат изготовил агитационный материал, не отвечающий требованиям закона. Он использовал в агитационном ролике изображение иных, кроме него самого, физических лиц.

Также в видеозаписи отсутствуют соответствующие выходные данные. В связи с этим кандидат получил уведомление территориальной избирательной комиссии Ленинского района Оренбурга. Санкции ст. 5.12 КоАП РФ предусматривают штраф в размере до 20 тыс. руб. за изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах.

Георгий Портнов