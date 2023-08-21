Пермский край вошел в десятку регионов с наибольшим ростом спроса на бизнес-ипотеку

Банк ДОМ.РФ назвал десятку регионов, в которых чаще всего пользовались бизнес-ипотекой для покупки коммерческой недвижимости в 2023 году. Пермский край стал девятым, рост спроса на этот продукт составил 5%. В первую тройку вошли Московская область (15%), Ростовская (8%) и Свердловская области (8%).

По данным Центробанка РФ, за 2022 год объем выдачи жилищной ипотеки в Пермском крае сократился на 16,6% по сравнению с 2021 годом и составил 77,6 млрд руб. Средний размер кредита за 2022 год вырос на 18,2% — до 2,58 млн руб.