Астраханская прокуратура нашла с начала года 1,2 тысячи коррупционных нарушений

Прокуратура Астраханской области с начала 2023 года нашла свыше 1,2 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Порядка 300 государственных и муниципальных служащих подали неполные декларации, утаив часть данных о своем и супругов имуществе. По всем нарушениям, заверили прокуроры, приняли меры реагирования. На одного чиновника подали в суд. По материалам проверок следователи завели пять уголовных дел.

«В марте текущего года возбуждено уголовное дело в отношении директора строительной компании, который похитил бюджетные средства при строительстве школы в одном из районов области. По делу осуществляется предварительное расследование», — говорится в релизе.

За нарушения в сфере противодействия коррупции после прокурорской проверки к административной ответственности привлекли 21 человека, в том числе четверых за взятки чиновникам.

Прокуратура также занималась устранением законодательных недочетов, которые могли бы создать условия для совершения коррупционных преступлений: «исключены коррупциогенные факторы более чем из 200 нормативных правовых актов».

В отношении коррупционеров надзорное ведомство подало 40 исков с требованиями возместить ущерб общей суммой 65 млн руб. Так, Советский районный суд рассмотрит 18-миллионный иск к председателю комитета имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования одного из районов Астраханской области. Установлено, что мужчина незаконно предоставил некому бизнесмену землю для коммерческой деятельности под видом участка под частный жилой дом.

Выявлением подобных преступлений также занимаются правоохранители. С начала года силовики узнали о 179 случаях коррупции. Суды региона вынесли по таким делам 79 обвинительных приговоров в отношении 90 человек.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.