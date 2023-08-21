За две недели в Краснодарском крае потушено около десяти возгораний в лесах

В течение двух последних недель на территории Краснодарского края зафиксировано около десятка возгораний в лесах, сообщил глава администрации региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Зачастую причиной пожаров становится человеческий фактор. Поэтому в регионе действует временное ограничение на посещение лесов. На сегодняшний день максимальный – пятый класс пожарной опасности введен в 26 городах и районах»,— написал Вениамин Кондратьев.

Губернатор Кубани отметил, что в ближайшее время на территории края сохранится высокая пожароопасность из-за жары. Глава региона призвал местных жителей соблюдать осторожность и не пользоваться открытым огнем.

В пресс-службе администрации Краснодарского края также отметили, что пожароопасный сезон начался с 1 апреля 2023 года. За ситуацией в регионе следят специальные мониторинговые группы, включающие 1,5 тыс. человек и 485 единиц техники.

«В пожароопасный период запрещено разводить костры в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев, бросать горящие спички, окурки, стекло»,— сообщили в пресс-службе администрации.

Анастасия Назарова