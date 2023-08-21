В Афганистане погибли 38 сотрудников ООН с 2021 года

С 2021 года в Афганистане погибли не менее 38 сотрудников Управления по координации гуманитарных вопросов ООН. Об этом сообщил заместитель спецпредставителя ООН в Афганистане Даниэль Питер Эндрес.

Как сообщил спецпредставитель изданию ToloNews, погибшие сотрудники в основном занимались вакцинацией детей от полиомиелита, а также разминированием полей. Обстоятельства смерти сотрудников он не уточнил.

Даниэль Питер Эндрес отметил, что в гуманитарной помощи нуждается около 29 млн жителей Афганистана. В 2022 году, по словам спецпредставителя, управление ООН оказало помощь 26 млн граждан в 401 районе Афганистана.

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) захватил власть в Афганистане в августе 2021 года. Миссия ООН по содействию Афганистана была учреждена 28 марта 2002 года. Совет Безопасности регулярно продлевает мандат миссии, в последний раз — до марта 2023 года. Среди основных задач миссии — поддержка граждан и предотвращение насилия в их отношении.

Лусине Баласян