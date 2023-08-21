В День республики общественный транспорт Казани будет работать в усиленном формате

В Казани в День республики и в День города, 30 августа, общественный транспорт будет курсировать в усиленном формате. Об этом на деловом понедельнике сказал замглавы исполкома Ильдар Шакиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Количество единиц общественного транспорта увеличат в связи с праздником. А автобусы и троллейбусы будут ходить до 23:30.

Кроме того, после салюта для жителей и гостей города организуют спецподачу автобусов. Транспорт будет ждать пассажиров у местного проезда у ЦУМа в направлении ул.Саид-Галеева, на остановках «Энергетический университет», «Молодежный центр», «Цирк», «Центральный стадион». Также увеличат число поездов в метро.

"Ъ-Казань"