В День республики общественный транспорт Казани будет работать в усиленном формате

В Казани в День республики и в День города, 30 августа, общественный транспорт будет курсировать в усиленном формате. Об этом на деловом понедельнике сказал замглавы исполкома Ильдар Шакиров.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Количество единиц общественного транспорта увеличат в связи с праздником. А автобусы и троллейбусы будут ходить до 23:30.
Кроме того, после салюта для жителей и гостей города организуют спецподачу автобусов. Транспорт будет ждать пассажиров у местного проезда у ЦУМа в направлении ул.Саид-Галеева, на остановках «Энергетический университет», «Молодежный центр», «Цирк», «Центральный стадион». Также увеличат число поездов в метро.