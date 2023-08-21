Компания Николая Манцурова заинтересовалась покупкой универмага в Москве

Компания «Новосибаренда», совладельцем которой (50%) является Николай Манцуров – сын новосибирского ритейлера Александра Манцурова, подала заявку на участие в торгах по продаже 100% в уставном капитале ООО «Контекст». Также в состав лота вошли права требования банка «Траст» к «Контексту» на сумму 1,2 млрд руб. (на июнь 2023 года). Начальная стоимость лота – 1,2 млрд руб., минимальная – 923 млн руб.

Компании принадлежит трехэтажный универмаг «Ясенево» (14 750 кв. м) на Литовском бульваре на юго-западе Москвы, следует из данных аукциона.

«Новосибаренда» стала единственным претендентом на этот актив, торги признали несостоявшимися. Тем не менее участник конкурса может приобрести актив или отказаться от сделки и вернуть задаток. По данным «Ведомостей», «Новосибаренда» намерена заключить договор купли-продажи в ближайшее время.

Новосибирская компания зарегистрирована в 2006 году, основная деятельность – перевозка грузов. Уставной капитал – 20 тыс. руб.

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Лолита Белова