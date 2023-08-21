Выдача микрозаймов в Челябинской области сократилась почти на 3% за месяц

В июле жители Челябинской области взяли 77,6 тыс. микрозаймов. Это на 2,7% меньше, чем в июне (79,8 тыс.), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По количеству выданных микрозаймов Челябинской области находится в топ-10 регионов РФ, занимая девятое место. В целом по России в июле было выдано 2,86 млн микрозаймов, что на 2,8% меньше, чем месяцем ранее. По сравнению с июлем прошлого года выдача выросло почти на 4%.

В июле выдача микрозаймов уменьшилась в большинстве регионов страны. самое существенное сокращение среди 30 регионов-лидеров в этом сегменте розничного кредитования зафиксировано в Архангельской (-5,1%) и Воронежской (-4,8%) областях, в Татарстане (-4,6%) и Якутии (-4,6% в каждом), а также в Алтайском крае (-4,4%). Единственным регионом, где микрозаймов стали выдавать больше, стала Москва (+0,2%).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, после роста в начале года, последние два месяца выдача микрозаймов сокращалась, что во многом стало следствием мер Банк России по охлаждению микрофинансового рынка.

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