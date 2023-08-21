В РЖД назначен новый гендиректор по пассажирскому комплексу

РЖД сообщили о кадровых изменениях. Начальником Свердловской железной дороги (СвЖД) назначен Павел Бурцев, ранее занимавший должность первого заместителя начальника департамента пассажирских перевозок. Об этом сообщается на сайте СвЖД. Прошлый руководитель Иван Колесников переведен на работу в Москву, назначен заместителем гендиректора ОАО РЖД, курирующим пассажирский комплекс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Дмитрий Пегов, который до этого более шести лет возглавлял пассажирский комплекс, назначен заместителем генерального директора компании--начальником дирекции тяги, сообщила пресс-служба РЖД.

Иван Колесников руководил Свердловской магистралью с апреля 2019 года. «Под его руководством дорога укрепила свои позиции и совершила качественный рывок в сфере грузовых и пассажирских перевозок, укрепила взаимодействие с субъектами Российской Федерации»,— говорится на сайте СвЖД.

Про господина Бурцева известно, что он свою трудовую деятельность начал в 1992 году с должности инженера-технолога в локомотивном депо Ленинград—Сортировочный—Витебский Октябрьской железной дороги. В должности первого заместителя начальника департамента пассажирских перевозок ОАО РЖД работал с 2017 года.

Мария Игнатова, Екатеринбург