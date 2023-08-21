Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Нижнем Новгороде сели девять летевших в Москву самолетов

Аэропорт «Чкалов» (Нижний Новгород, управляется УК «Аэропорты регионов») утром 21 августа принял девять рейсов, конечной точкой полета у которых была Москва. Рейсы вынуждены были садиться в Нижнем Новгороде из-за того, что в аэропортах Москвы после атаки беспилотников были введены ограничения на полеты.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-Приволжье» в пресс-службе аэропорта, семь рейсов уже вылетели в пункт назначения. У экипажей оставшихся двух бортов из-за непредвиденной задержки закончилось полетное время, и они не смогли лететь дальше. Пассажиров этих рейсов отправят в Москву другими самолетами. С ними работают представители авиакомпаний.

Как писал «Ъ-Приволжье», в ночь на 18 августа нижегородский аэропорт «Чкалов» также принял три борта, которые не смогли сесть в Москве из-за повышенных мер безопасности.

Андрей Репин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...