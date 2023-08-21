Новикомбанк прокредитует «ОДК-Климов» на 10 млрд рублей

Новикомбанк и петербургское предприятие «ОДК-Климов», входящее в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха», в рамках программы Международного форума «Армия–2023» заключили кредитный договор на сумму 10 млрд рублей. Средства, полученные от опорного банка «Ростеха», предприятие направит на производство серийных авиадвигателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Фото: Пресс-служба АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Соглашение подписали председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева и заместитель генерального директора — управляющий директор «ОДК-Климов» Александр Грачев.

Серийная продукция «ОДК-Климов» включает в себя двигатели семейства ВК-2500 и ТВ7-117В, собранные полностью из российских комплектующих для вертолетов Миля и Камова. Предприятие также разрабатывает и производит автоматические системы управления (САУ) для своих двигателей. В 2024 году «ОДК-Климов» планирует сертифицировать новые вертолетные двигатели малой размерности — ВК-650В для вертолетов «Ансат», Ка-226 и ВК-1600В для Ка-62.

«Поддержка системообразующих предприятий, как и проектов по обеспечению технологического суверенитета нашей страны — приоритетные направления деятельности Новикомбанка. Продукция "ОДК-Климов" имеет важнейшее значение для обороноспособности государства. Наш банк, имея большой опыт применения различных финансовых инструментов и мер господдержки для каждого конкретного случая, разработал для него оптимальное кредитное предложение,— отметила председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения "СоюзМаш России" Елена Георгиева.— Мы убеждены, что грамотное применение всех финансовых возможностей — одно из ключевых условий опережающего развития российской промышленности».

«Полученные средства будут направлены на выпуск серийных авиационных двигателей. Предприятие планирует увеличить объем производства в связи с увеличением спроса как со стороны государства, так и со стороны заказчиков, работающих в гражданском секторе. Кредит поможет "ОДК-Климов" полностью выполнить свои обязательства»,— прокомментировал заместитель генерального директора — управляющий директор «ОДК-Климов» Александр Грачев.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 20 крупнейших банков России. В 2023 году отмечает 30 лет со дня основания. Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности: АКРА «А+(RU)» прогноз «позитивный», «Эксперт РА» «ruА+» и «НКР» АА-.ru со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Банк выступает генеральным финансовым партнером Международного военно-технического форума «Армия–2023». Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева — член Бюро ЦС ООО «СоюзМаш России», куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России.

Госкорпорация «Ростех» — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегически важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2022 году превысила 2,1 трлн рублей, доля гражданской продукции составила 44,5%.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»