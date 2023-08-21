В Ростове горожан напугал шум от перехода самолета на сверхзвук

Громкий хлопок, похожий на взрыв, напугал жителей Ростова-на-Дону днем 21 августа. Ударная волна была вызвана переходом самолета на сверхзвук, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук. Прошу сохранять спокойствие»,— написал господин Голубев.

По информации городских СМИ, от сильной ударной волны в некоторых домах задрожали стекла. Тelegram-канал Baza сообщил, что по предварительным данным, в регионе работала ПВО.

Анастасия Назарова