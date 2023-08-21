ЦБ предложил уточнить порядок расчета краткосрочной ликвидности банков

Банк России опубликовал проект указания, уточняющего порядок расчета показателя краткосрочной ликвидности. ЦБ отмечает, что документ, который сейчас будет обсуждаться с банковским сообществом, направлен на оптимизацию расчета ликвидности финорганизаций.

Как отмечает пресс-служба регулятора, обсуждение проекта нормативного акта продлится до 4 сентября 2023 года включительно.

Среди основных изменений, которые предполагает разработанный ЦБ документ:

включение в состав высоколиквидных активов (ВЛА) цифровых рублей, корпоративных облигаций на основе национального рейтинга;

отнесение к ВЛА собственных облигаций «ДОМ.РФ» (наравне с облигациями государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»);

включение в расчет показателя краткосрочной ликвидности ВЛА, переданных в обеспечение по клиринговым сертификатам участия при возможности их незамедлительного востребования.

ЦБ отмечает, что уточнение расчета показателя краткосрочной ликвидности станет «промежуточным этапом» в развитии регулирования рисков ликвидности. Структуру нового норматива в Центробанке пообещали обсудить с банковским сообществом до конца текущего года, за это время регулятором может быть предложено на рассмотрение сразу несколько новых проектов.

Александр Кислов