Компания новосибирского девелопера застроит территорию томского военного городка

ООО СК «ТехСтрой», зарегистрированное в поселке Краснообск Новосибирской области, стало победителем аукциона на право аренды территории бывшего военного городка №9 в Томске. Итоговый протокол торгов опубликован на сайте АО «ДОМ.РФ», которое является организатором торгов.

При начальной цене в 15 млн руб. СК «ТехСтрой» предложила 96,6 млн руб. В аукционе также принимали участие ООО СЗ «АльфаСтройИнвест – Томск» и тюменское ООО «СЗ «Баланс». Площадь участка составляет 3,1 га. Согласно условиям аукциона, арендная плата устанавливается из расчета 488,7 руб. за 1 кв. м в год. Таким образом, аренда участка обойдется победителю торгов в 15,02 млн руб. в год, или более 97 млн руб. за весь срок аренды (6,5 лет).

«Объект расположен в центральной части города и предназначен для комплексного развития территории. В ближайшем окружении сложившаяся многоквартирная жилая застройка с развитой инфраструктурой. На расстоянии 5 км к западу протекает р. Томь, до оборудованного городского пляжа дорога на личном автомобиле займет не более 15 минут. А вот до Михайловской рощи - одного из старейших парков Томска - можно дойти пешком за 12 минут»,— говорится об участке на сайте «ДОМ.РФ».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО СК «ТехСтрой» зарегистрировано в 2015 году. Его единственным участником указан новосибирский девелопер Владимир Мартыненков.

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Валерий Лавский