В Башкирии на поддержку бортевого пчеловодства выделили 20 млн рублей

В 2023 году в Башкирии на поддержку и развитие бортевого пчеловодства из бюджета направят до 20 млн руб. Об этом сообщил вице-премьер — глава минсельхоза республики Ильшат Фазрахманов на совещании в правительстве.

Программа поддержки колодно-бортевого пчеловодства была разработана в 2022 году. Она предполагает компенсацию производителям части затрат на приобретение колод, техники для защиты пчел от диких животных, а также пчелопакетов, пчеломаток аутентичной башкирской пчелы, способной выживать в природных условиях с минимальным вмешательством человека.

В настоящее время в Башкирии официально зарегистрированы как колодно-бортевые пасеки 60 предприятий. В республике насчитывается 1591 семей бортевых пчел, которые производят 6 т меда. По планам минсельхоза благодаря программе к 2030 году количество колодно-бортевых пасек увеличится на 70, а пчелосемей достигнет 5 тыс. Объем бортевого меда при этом составит не менее 30 т.

В этом году заявки на участие в программе подали 43 пчеловода, общая сумма их затрат составила 12 млн руб. Глава минсельхоза отметил, что потенциальные участники программы отмечают излишнюю бюрократизированность программы, выраженную в большом количестве требуемых документов.

Наталья Балыкова

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