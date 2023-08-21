ЦКБ имени Алексеева сделает «Метеоры» для морских маршрутов в Мариуполь

Нижегородское Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева (ЦКБ по СПК) может построить «Метеор», который ходил бы между Ростовской областью и Мариуполем, сообщил генеральный директор предприятия Сергей Итальянцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По его словам, предприятие уже изготовило 16 СПК «Валдай», из которых два отправлены в Якутию и четыре в Самару. Пять «Валдаев» работают в Нижнем Новгороде. «В мае поступил заказ для Ростовской области, она оплатила из регионального бюджета, но с требованием, чтобы в этом же году и поставить. Мы действительно в конце сентября уже погоним в Ростов-на-Дону первый "Валдай", потом следующий»,— сказал господин Итальянцев (цитата по агентству «Прайм»).

При этом он добавил, что Ростовская область готова заказать два морских «Метеора», один из которых мог бы курсировать по морю до Анапы, а второй — до Мариуполя. Как писал «Ъ», морские «Метеоры» могут быть поставлены в Ростовскую область к 2025 году.

Скоростное судно «Валдай» вмещает 45 пассажиров, «Метеор» — 120 человек. Суда производятся на верфи ЦКБ по СПК в Чкаловском районе Нижегородской области.

Андрей Репин