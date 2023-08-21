В Омске похитили из бюджета 35 млн рублей в рамках программы «Пушкинская карта»

Правоохранительные органы Омска выявили мошенническую схему хищении госсредств, выделяемых Минкультом РФ и ООО «Почта Банк» по программе «Пушкинская карта». Об этом рассказали в пресс-службе управления ФСБ по Омской области.

По данным ведомства, «Пушкинские карты», которые позволяют молодежи бесплатно посещать культурные мероприятия за государственный счет, злоумышленники скупили у граждан России в возрасте от 14 до 22 лет. Для обналичивания (на карту зачисляется 5 тыс. руб., которыми можно оплатить билеты в музеи, театры, выставки, филармонии и концерты) участники аферы организовали фиктивные культурные мероприятия, билеты на которые распродавались исключительно по «Пушкинским картам».

Следственные органы возбудили уголовно дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Предварительный ущерб составляет 35 млн руб. По ходатайству следствия одному фигуранту дела избрана мера пресечения подписка о невыезде.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев