Андрей Бандурко избран главой Губкинского

Гордума Губкинского проголосовала за избрание мэром первого заместителя главы города Андрея Бандурко, сообщили в правительстве ЯНАО.

Напомним, в июле бывший глава Губкинского Андрей Гаранин был назначен заместителем губернатора ЯНАО и директором департамента природных ресурсов и экологии региона.

На пост мэра претендовали Андрей Бандурко, директор фонда «Окружной инновационно-технологический центр "Старт"» Дмитрий Маджар и и.о. директора Городского центра информационных технологий «Цитадель» Сергей Сержук.

Господин Бандурко с 2013 года занимал должность главного энергетика «РН-Пурнефтегаз». В 2018 году он был назначен первым заместителем главы Губкинского.

Василий Алексеев

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