«Россети Тюмень» направили 1,5 млн рублей на повышение надежности электроснабжения отдаленных поселков Югры

«Россети Тюмень» провели ремонт высоковольтной подстанции «Алябьево» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Работы обошлись в 1,5 млн рублей.



Энергетики отремонтировали два силовых трансформатора общей мощностью 32 МВА и 16 выключателей классом напряжения 10 кВ. Для подготовки питающего центра к периоду максимальных нагрузок специалисты провели техобслуживание более 90 единиц оборудования и взяли пробы трансформаторного масла для анализа его эксплуатационных свойств. Работы на подстанции 110 кВ «Алябьево» завершились успешными высоковольтными испытаниями.

Выполненный компанией «Россети Тюмень» комплекс мероприятий позволил повысить надежность электроснабжения поселков Пионерский, Юбилейный, Малиновский и Алябьевский в Советском районе ХМАО-Югры. На территории населенных пунктов проживает свыше 10 тысяч человек и расположено более 20 социально значимых объектов.

АО «Россети Тюмень»