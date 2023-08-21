Астраханские и волгоградские гандболистки откроют межрегиональный турнир

В Астрахани с 24 по 27 августа пройдет межрегиональный турнир по гандболу «Кубок Звездного» в честь 30-летия местного клуба «Астраханочка», рассказали в пресс-службе команды.

На соревнования приедут пять команд суперлиги: «Динамо-Синара» (Волгоград), «Ставрополье» (Ставрополь), «Кубань» (Краснодар), «Черноморочка» (Новороссийск и «АГУ-Адыиф» (Майкоп).

Коллективы сыграют по круговой системе. Некоторые матчи будут укороченными — два часа и 20 минут вместо 2,5 часов. Соревнования пройдут в СЗК «Звездный».

Откроет турнир матч между астраханской и волгоградской командами — 24 августа, 18:00.

Дарья Васенина

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