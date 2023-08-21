Торги по продаже имущества «Мотовилихинских заводов» возобновляются

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрей Берсенев сообщил о возобновлении торгов по продаже основного имущественного комплекса должника. Об этом свидетельствует единый федеральный реестр «Федресурс». Торги продлятся до 20 сентября 2023 года включительно, минимальная цена продажи имущества может составить 853 млн руб. без НДС. Сейчас ценовое предложение составляет 6,826 млрд руб.

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Ранее торги приостанавливались по жалобам миноритарных акционеров предприятия и связанных с ними структур. Они настаивали на неправильности оценки активов «Мотовилихинских заводов», в частности — пакета акций ЗАО «Специальное конструкторское бюро». Стоимость этого актива была оценена в 1 руб. В итоге жалобы были признаны необоснованными. На предыдущей неделе торги были приостановлены после жалобы ООО «Ветер перемен» на действия организаторов торгов.

Первые торги по реализации имущества комплекса завода были объявлены осенью 2022 года. Начальная цена лота на тот момент составляла 9,37 млрд руб. Ввиду отсутствия заявок торги были признаны несостоявшимися. Следующий процесс закончился аналогично при снижении цены до 8,316 млрд руб. В феврале 2023 года торги перешли в форму публичного предложения, по итогам которых имущество предприятия могло быть продано за 831 млн руб., то есть за 10% от стартовой