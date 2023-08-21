«Башнефть» девятый раз за лето повысила цены на топливо

ООО «Башнефть-розница» (входит в НК «Роснефть») в очередной раз увеличило цены на автомобильное топливо на фирменных АЗС. С 30 мая это уже девятое по счету повышение цен.

Согласно размещенной на сайте компании информации, с 8 августа литр бензина марки АИ-92 и ATUM-92, и подорожали на 50 коп. и теперь стоят, соответственно, 48,65 руб., 49,45 руб. Бензин марки ATUM-95 и АИ-95 подорожал на 40 копеек, до 52,55 руб. и 51,75 руб. соответственно.

Стоимость литра топлива марки АИ-100 увеличилась на 50 коп.— до 62,15 руб. Цена на дизтопливо повысилась на 60 коп. — до 57,8 руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее в УФАС рост розничной стоимости автомобильного топлива объяснили изменением оптовых цен, которые в свою очередь устанавливаются на торгах. Контролирующий орган не усмотрел нарушений в многократном повышении компанией цен на топливо.

Наталья Балыкова

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