«В курортных городах спиртное неизвестного происхождения предлагают туристам под видом лучших кубанских вин»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

- Какое количество преступлений экономической направленности зарегистрировано в Краснодарском крае в 2023 году? Какой вес подобные преступления имеют в общем количестве совершенных правонарушений? Какова динамика совершения экономических преступлений по сравнению с аналогичным периодом минувшего года?

- По итогам первого полугодия текущего года сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ЭБиПК) выявлено 2075 преступлений экономической направленности. На первый взгляд, доля таких преступлений в общем числе зарегистрированных на территории края сравнительно невысока - 6%, однако следует учесть, что данная категория преступных посягательств в большинстве случаев относится к категории инициативно выявляемых сотрудниками полиции. За отчетный период количество преступлений экономической направленности, задокументированных сотрудниками подразделениями ЭБиПК края, выросло на 10%.

- Какой процент раскрываемости экономических преступлений в регионе? Растет или падает раскрываемость по сравнению с предыдущими годами? Чем можно объяснить данную динамику?

- Ввиду того, что значительная часть экономических преступлений является латентной, для их выявления и сбора доказательной базы необходимо проведение большого количества оперативно-розыскных мероприятий. Тем не менее, принимаемыми мерами нам удается установить лиц, как виновных, так и причастных к совершению преступлений. Это позволяет поддерживать раскрываемость экономических преступлений на достаточно высоком уровне. В первом полугодии текущего года процент раскрываемости экономических преступлений подразделениями ЭБиПК составил 97,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 7,2%.

Из выявленных преступлений около половины составляют преступления против различных форм собственности, в основном это мошенничества, присвоения и растраты вверенного имущества

- Какие преступления из разряда экономических преобладают сегодня? В чем заключается сложность их расследования и привлечения к ответственности виновных?

- Что касается реалий сегодняшнего дня, применительно к нашему краю, спектр экономических преступлений достаточно широкий. Прежде всего, это правонарушения в сферах: потребительского рынка, жилищно-коммунального хозяйства, незаконного оборота спирта и иной алкогольной продукции, здравоохранения, образования, лесной промышленности, внешнеэкономической деятельности и связанные с бюджетной сферой. Однако мы стараемся эффективно им противостоять.

Из выявленных подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Краснодарскому краю в 2023 году преступлений около половины составляют преступления против различных форм собственности, в основном это мошенничества, присвоения и растраты вверенного имущества.

Несмотря на принимаемые меры, по-прежнему остро стоит вопрос противодействия фальшивомонетничеству, на территории края только в прошедшем полугодии зарегистрировано 276 фактов сбыта фальшивых денежных купюр.

Что касается сложностей в их раскрытии, то ни для кого не секрет, что граждане, избравшие путь обогащения в обход существующих законов, постоянно совершенствуют преступные схемы, и наша основная задача – выработка своевременных и эффективных мер реагирования, в том числе совершенствование тактики и методики оперативно-розыскных мероприятий, которые позволяют результативно отвечать на данные вызовы.

- Какие новые виды мошенничества появляются сегодня в криминальном поле? Как сотрудники правоохранительных органов реагируют на новые виды экономических преступлений в техническом плане?

- В настоящее время, в связи с развитием IT-технологий, которые более обширно используются в различных сферах экономической деятельности, отдельного внимания заслуживают преступления, совершенных с использованием (применением) информационно-телекоммуникационных технологий.

В 2023 году выявлено 415 таких преступлений, к уголовной ответственности привлечено 102 лица.

Для эффективного выполнения задач в краевом аппарате и в наиболее крупных территориальных отделах ЭБиПК созданы специализированные подразделения, задачей которых является противодействие IT-преступлениям. Ведется работа, направленная на совершенствование профессиональной подготовки личного состава, совершенствуется технологическая составляющая оперативно-служебной деятельности, внедряются современные специальные технические средства.

- Как в настоящее время ведутся расследования дел по обманутым дольщикам? В чем сложность привлечения виновных к ответственности и возмещения пострадавшим нанесенного им ущерба?

- Подразделениям ЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю в пределах предоставленных полномочий проводится системная работа по декриминализации строительного комплекса Краснодарского края. За первое полугодие 2023 года выявлено 490 преступлений в указанной сфере. По материалам подразделений ЭБиПК в первом полугодии 2023 года возбуждено 256 уголовных дел.

В настоящее время факты мошенничества, связанные с неисполнением застройщиками своих обязательств, являются наиболее распространенным видом преступлений в этой сфере. В целях пресечения противоправной деятельности таких недобросовестных застройщиков подразделениями ЭБиПК активно ведется работа, по своевременному документированию подобных фактов и принятию исчерпывающих мер, направленных на возмещение ущерба потерпевшим.

Основная сложность возмещения ущерба от преступлений, связанных с долевым строительством, заключается в том, что недобросовестные застройщики, после получении денежных средств от дольщиков, часть вкладывают в незаконное возведение многоквартирных домов, а большая часть денег выводится ими из бизнеса, при этом, денежные средства зачастую распределяются на приобретение недвижимого имущества, либо перевод на счета аффилированных им лиц. Наложить арест на имущество или счета в этом случае возможно только по решению суда. Основная сложность заключается в сборе доказательной базы, подтверждающей, что это имущество и денежные средства были приобретены именно на деньги дольщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "С учетом географического расположения Краснодарского края и постоянного притока туристов практически круглый год, основной сферой совершения экономических преступлений является потребительский рынок"

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ "С учетом географического расположения Краснодарского края и постоянного притока туристов практически круглый год, основной сферой совершения экономических преступлений является потребительский рынок"

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

- Какие наиболее распространенные преступления, проходящие через ваше управление, связанные с рынком торговли? Особенно в курортный сезон?

- С учетом географического расположения Краснодарского края и постоянного притока туристов практически круглый год, основной сферой совершения экономических преступлений является потребительский рынок. Здесь основными видами правонарушений, независимо от сезона, остаются производство, хранение и реализация контрафактной алкогольной продукции, незаконное предпринимательство, а поскольку некоторым прибывающим туристам не хватает представленных в курортной зоне развлечений, то не теряет своей актуальности и противодействие организации и проведению азартных игр вне игорной зоны. Подразделениями ЭБиПК, как территориальных органов, так и аппарата главка, проводится весь комплекс мероприятий, направленных на декриминализацию потребительской сферы.

Так, за шесть месяцев 2023 года подразделениями ЭБиПК пресечено 159 экономических преступлений на потребительском рынке. Большая часть из них связана с незаконным оборотом алкогольной продукции.

Как показывают проверки, такие вина смешивают на месте – из спирта, красителей и ароматизаторов

- В последнее время в России было зарегистрировано несколько фактов отравления людей контрафактным алкоголем. Краснодарский край известен тем, что туристы любят приобретать домашний алкоголь с рук на вокзалах, рынках и пр. Какая работа ведется по пресечению подобной нелегальной деятельности? Какие ее результаты?

- Особое внимание, с учетом специфики региона, уделяется вопросам борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции на территории Азово-Черноморского побережья Краснодарского края. Ежегодно в Краснодарский край съезжаются миллионы туристов со всей страны. С увеличением количества отдыхающих растет спрос, а значит и растет предложение. В курортных городах спиртное неизвестного происхождения предлагают туристам под видом лучших кубанских вин. Причем, порой не скрываясь, разливают с лотков, киосков и прямо с машин. Как показывают проверки, такие вина смешивают на месте – из спирта, красителей и ароматизаторов. А в итоге люди увозят с собой не только негативное мнение о курортах и винах края, но и подорванное здоровье.

В 2023 году на территории края пресечена деятельность шести подпольных цехов, производивших алкогольную и спиртосодержащую продукции без разрешительной документации.

Выявлено 88 преступлений экономической направленности в сфере незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в суд направлено 68 уголовных дел, привлечено к ответственности 113 лиц, а также задокументирована деятельность и направлено в суд шести уголовных дел в отношении организованных преступных групп, осуществлявших нелегальное производство и реализацию алкогольной продукции на территории Краснодарского края.

Из незаконного оборота изъято свыше 575 тысяч литров фальсифицированной алкогольной продукции. Кроме того, сотрудниками аппарата ЭБиПК в июне при производстве обыска по уголовному делу пресечена деятельность незаконного цеха. Из незаконного оборота изъято три тонны контрафактной алкогольной продукции в ассортименте (виски, текила, чача, вино, спирт), а также предметы, вещества и оборудование предназначенное для производства, фасовки и хранения спиртосодержащей жидкости.

Наибольшую сложность в профилактике и документировании такого рода преступлений вызывает наличие межрегионального характера деятельности финансовых пирамид

- Расскажите о выявленных преступлениях, связанных с финансовыми пирамидами в Краснодарском крае? Существуют ли еще подобные виды мошенничества? В чем сложность их выявления и пресечения деятельности?

- Особую озабоченность вызывает противоправная деятельность организаций, связанная с хищением денежных средств у населения путем обмана и злоупотребления доверием, по принципу финансовой пирамиды. Механизм завладения денежными средствами реализуется путем заключения с физическими лицами договоров привлечения денежных средств под различными предлогами с гарантией выплат необоснованно высоких процентов, а принятые таким образом денежные средства используются для выплат процентов по ранее привлеченным финансам, а также для обогащения организаторов преступных схем.

Так, сотрудниками УЭБиПК в текущем периоде 2023 года на территории г. Краснодара пресечена противоправная деятельность финансовой пирамиды, организаторы которой под видом осуществления законной инвестиционной деятельности, привлекали денежные средства граждан, которые в последующем похитили. От их деятельности пострадало более 30 жителей г. Краснодара и его пригорода. По факту совершенных мошеннических действий в отношении организатора возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ведется следствие.

Кроме того, проведенный комплекс оперативно – розыскных мероприятий и следственных действий позволил в текущем году окончить расследование и направить в суд пять уголовных дел в отношении организаторов финансовых пирамид и их пособников, которые в различное время осуществляли на территории Краснодарского края мошеннические действия.

Наибольшую сложность в профилактике и документировании такого рода преступлений вызывает наличие межрегионального характера деятельности финансовых пирамид. Головные предприятия, как правило, зарегистрированы за пределами Краснодарского края, а на территории края открываются офисы, их регистрация происходит на подставных лиц, принятые работники не осведомлены о преступных намерениях организаторов. Инкассирование денежных средств осуществляется в наличной форме, либо денежные средства переводятся на банковские счета, открытые за пределами края.

- Достаточно ли квалифицированных кадров в органах правопорядка, чтобы противостоять преступникам? Какая работа ведется по обучению уже имеющихся кадров и привлечению в органы новых специалистов?

- В настоящее время отбор кадров очень серьезный. Сотрудники нашей службы всегда на виду, мы работаем с публичными людьми, и нужно уметь общаться, да и на преступления в сфере экономики чаще всего идут люди грамотные, имеющие экономическое образование, и бороться с ними нужно их же оружием. Главное требование – дисциплина и профессиональная подготовка.

В целях повышения уровня профессионализма, сотрудники подразделений ЭБиПК ежегодно проходят дополнительное обучение на базе ведомственных учебных заведений. Нами активно осуществляется взаимообмен передовым опытом документирования экономических преступлений с подразделениями ЭБиПК иных субъектов России. Кроме того, немаловажную роль в повышении эффективности нашей работы, а также уровня подготовки, играют проводимые межведомственные рабочие встречи и семинары на которых вырабатываются алгоритмы обмена информацией, и межведомственного взаимодействия при выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии экономических преступлений.

Беседовал Дмитрий Михеенко

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