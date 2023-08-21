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Поволжские регионы оказались во второй половине рейтинга высоких зарплат

Статистики «РИА Новости» опубликовали рейтинг регионов России по высоким зарплатам. Аналитики выяснили, сколько жителей субъектов РФ получают зарплаты выше средней по стране.

На первом месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ с 75% долей работников, получающих зарплаты выше среднего. 35,1% жителей региона получает в два раза больше среднероссийской зарплаты. Второе и третье место у Ненецкого (61,4 и 23,3%) и Ханты-Мансийского (60,8 и 23,5) АО.

На 85-м месте в рейтинге расположилась Республика Ингушетия с 8,8% работников, получающих выше среднего и 2% тех, кто зарабатывает в два раза больше среднероссийской зарплаты. На 84-й строчке оказалась Чеченская Республика: 10,1 и 2% соответственно; на 83-й — Кабардино-Балкарская Республика: 10,1 и 1,8%.

Астраханская область заняла 37-е место. 24,7% работников региона получают зарплаты выше среднероссийской, 7,7% — в два раза больше. Саратовская область оказалась на 49-й строчке: 21 и 4,5% соответственно.

На 50-е место поместили Волгоградскую область. Доля получающих выше среднего работников составляет в субъекте РФ 21%, в два раза больше обозначенного получают 4%.

Пензенская область оказалась на 55-м месте с долей получающих выше среднего сотрудников 19,5%, в два раза больше зарабатывают 3,4% работников региона.

По последним данным Росстата, среднероссийская зарплата составила в мае 2023 года 72,8 тыс. руб.

Дарья Васенина

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