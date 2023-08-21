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Количество осужденных и арестованных, содержащихся в учреждениях краевого ГУФСИН, уменьшилось на 3,2 тыс. человек

По данным на начало июля, в учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю содержалось 11 531 человек. По сравнению с прошлым годом количество осужденных и следственно-арестованных уменьшилось на 3293 человека. Такие данные приводит пресс-служба ГУФСИН.

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Из общего числа спецконтигента 7955 осужденных отбывали наказание в 17 исправительных колониях, 1004 человека — в двух колониях-поселениях и на 17 участках колоний-поселений. В шести следственных изоляторах, расположенных в Прикамье, содержались 2492 человека. В воспитательной колонии наказание содержались 80 несовершеннолетних осужденных.

В исправительных колониях и колониях-поселениях ГУФСИН России по Пермскому краю наказание отбывали 1184 женщины.

Штатная численность персонала ГУФСИН России по Пермскому краю составляла 8467 человек.

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