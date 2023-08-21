В рейтинге регионов по уровню зарплат Нижегородская область заняла 57 место

Нижегородская область заняла 57 место в рейтинге регионов по уровню заработной платы. Такие данные опубликованы в исследовании «РИА Новости».

По данным исследования, в Нижегородской области зарплата выше средней по России у 19,2% работающих граждан. Тех, у кого зарплаты выше среднероссийской в два раза, насчитывается 5,4%.

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где зарплату выше среднего получают 75% работников. На втором и третьем строчках — Ненецкий и Ханты-Мансийский округа (61,4% и 60,8%). Самый маленький процент высокооплачиваемых сотрудников в Ингушетии — 8,8%.

Андрей Репин