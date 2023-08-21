Для 71% краснодарцев критично найти работу как можно скорее

В Краснодарском крае 71% жителей, находящихся в поисках работы, признались, что новую работу им нужно найти в ближайшее время. Об этом говорится в исследовании hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Так отвечали чаще всего представители сфер: «Искусство, развлечения» (76%), «Стратегия, инвестиции» (75%), «Салоны красоты, спорт», а также «Безопасность» и «Логистика, транспорт» (74%).

Для 25% жителей края сейчас поиск работы не является критично важной задачей, затруднились ответить 4% опрошенных.

Позитивно оценивают свои шансы на трудоустройство в ближайшие три месяца на рынке труда 54% жителей региона, сомневаются 40%.

Наиболее уверены в своих перспективах соискатели сфер: «Салоны красоты, спорт» (74%), «Розничная торговля» (72%), «Продажи» (70%), «Рабочий персонал» (63%), а также «Маркетинг, PR, реклама» (62%).

Сомневаются в своих шансах на трудоустройство соискатели сфер: «Страхование» (53% не уверены), «Безопасность» (49%) и «Закупки» (45%).

Тат Гаспарян

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