В Адыгее во время пожара в частном приюте пострадали собаки

Деревянные вольеры загорелись в приюте для бездомных животных в адыгейском поселке Энем, сообщают волонтеры. При пожаре пострадали две собаки.

По информации зоозащитников, огонь перекинулся на строения с соседнего поля, где горела сухая трава.

«До трех утра мы караулили, чтоб огонь не дошел до вольера, убедившись, что спустился на поле к аэродрому и потихоньку утихал, мы поехали домой спать. Но уже в обед все изменилось … Собаки остались без дома», — говорится в сообщении.

Одна из пострадавших собак получила серьезные ожоги тела и глаз. Сейчас животному оказывают помощь в одной из ветеринарных клиник региона.

Ранее жители поселка Энем поделились кадрами пожара, который охватил поле в округе.

Наталья Решетняк

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