«Стройпанелькомплект» готовится к комплексной застройке территории на ул. Старцева

«Стройпанелькомплект» обратился в краевое минимущество с заявлением о заключении договора по комплексному развитию территории на ул. Старцева, 1б. Как сообщают в пресс-службе министерства, в ведомство обратилась структура девелопера — ООО СЗ «Летний сад». Общество намеревается заняться застройкой земли по ул. Старцева площадью 1,8 га. Сейчас на указанном участке находится неиспользуемое здание автостоянки. Напомним, что впервые о планах «Стройпанелькомплекта» развивать эту территорию стало известно в конце 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Один из участков на ул. Старцева, планируемый под комплексное развитие Фото: Один из участков на ул. Старцева, планируемый под комплексное развитие

Проектом договора о комплексном развитии территории (КРТ) предусматривается возведение жилого комплекса с общественным пространством для жителей района. Помимо домов и подземного паркинга, на ул. Старцева, 1б, обустроят прогулочную зону вдоль комплекса и построят детский сад на 100 мест. Так как участок прилегает к рекреационной территории долины реки Ивы, инвестор не только сохранит существующий природный ландшафт, но и благоустроит долину. В «Стройпанелькомплекте» рассказали, что по проекту застройки участка на ул. Старцева тесно работают с общественниками, жителями района и экологами. Это взаимодействие позволит сделать неблагоустроенный участок «центром комфортного проживания с уникальной природной составляющей», считают в компании. «Внимательно выслушали все предложения и замечания жителей на встрече, и решили взять на себя строительство инженерных сетей ливневой канализации, озеленение, устройство тротуаров и установку освещения в сторону ул. Юрша. И конечно, обустроим долину реки Ивы»,— добавили в «Стройпанелькомплекте».

В минимуществе отметили, что по проекту договора о КРТ городские власти сейчас готовят техзадание для застройщика с учетом мнения общественности и экологов. Краевое ведомство работает над проектом соглашения о комплексном развитии территории со всеми оговоренными деталями.

В начале 2023 года застройщик представил концепцию обустройства территории на ул. Старцева, 1б, профильным министерствам, городским властям, общественникам и региональной ассоциации экологов.