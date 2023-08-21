В детском лагере под Курганом медуслуги оказывают без лицензии

Курганская транспортная прокуратура возбудила административное дело в отношении ООО «Нива», которое без лицензии занималось медицинской деятельностью в детском оздоровительном лагере имени Павлика Морозова. Материалы направлены для рассмотрения в Арбитражный суд Курганской области, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Установлено, что компания «Нива» по договору с ОАО «РЖД» организовало отдых и оздоровление детей железнодорожников в лагере, расположенном в Притобольном районе Зауралья. При этом медицинские услуги детям оказывались без обязательно лицензии.

Прокурор возбудил в отношении юридического лица административное дело по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии). Компании грозит штраф до 50 тыс. руб.

Кроме того, руководитель «Нивы» и начальник дирекции социальной сферы Южно-Уральской железной дороги внесены представления об устранении нарушений закона. Курганская транспортная прокуратура контролирует фактическое устранение нарушений.

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