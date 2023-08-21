В Горячем Ключе 4-летний мальчик выпал из окна второго этажа

В Горячем Ключе четырехлетнего мальчика госпитализировали с тяжелыми травмами после падения из окна второго этажа. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
«Ребенок госпитализирован в отделение анестезиологии и реанимации с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжёлой степени. Находится на ИВЛ», — говорится в сообщении.
Мальчик не удержался и упал, находясь на руках у родственника.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram