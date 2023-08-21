Завод имени Дзержинского ищет арендатора на промплощадку

Находящееся в банкротстве ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» предлагает арендовать свою промплощадку №5. В объявлении на сайте пермской краевой газеты «Звезда» указано, что в аренду сроком на 11 месяцев сдается комплекс зданий, сооружений и оборудования, расположенный на ул. Дзержинского, 59, на участке 130,3 тыс. кв. м. Ежемесячная плата без НДС не может составлять меньше 3,2 млн руб. Срок направления оферты — до 12 сентября 2023 года включительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В состав промплощадки №5 входит единый комплекс зданий, сооружений и оборудования. Ранее в ходе судебного разбирательства о хищении имущества ЗиДа площадь была арестована, но уже осенью 2021 года арест был снят.

ЗиД находится в банкротстве с 2006 года. По состоянию на июнь 2023 года реестровая кредиторская задолженность завода составляет около 400 млн руб., большую часть которой (около 88%) контролирует ФНС. Завод в основном производил комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы и радиовзрыватели.