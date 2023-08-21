Одного из трех пропавших при опрокидывании лодки в Туве нашли на острове

В Туве найден один из трех пропавших в результате опрокидывания лодки на реке Большой Енисей. Как пояснили «Ъ-Сибирь» в региональном МЧС, мужчина был найден на острове ниже по течению от места аварии. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Лодка опрокинулась 4 августа. На борту находилось четыре взрослых пассажира и трое детей 3-х, 9-ти и 11-ти лет. Они направлялись из деревни Анциферово в село Усть-Пит Енисейского района. Детей удалось спасти, 31-летняя женщина погибла.

Одному из взрослых удалось выплыть самостоятельно. Поиски еще двух пропавших продолжаются.

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Александр Киселев