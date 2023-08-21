ВС запретил возлагать вину за отравление алкоголем на покупателей

Верховый суд (ВС) рассмотрел жалобу на отказ выплатить страховую компенсацию наследнице. Страховая указывала, что наследодатель, присоединившийся к программе коллективного страхования заемщиков в рамках получения кредита, умер из-за отравления алкоголем. Суд пришел к выводу, что основания для страховой выплаты отсутствуют, два последующих суда поддержали страховщиков, однако ВС не согласился с ними, сообщает РАПСИ.

Причиной смерти наследодателя было названо токсическое действие спирта, случайное отравление и воздействие алкоголя. Суд первой инстанции исходил из того, что это произошло по вине застрахованного, который добровольно употребил суррогатный алкоголь с содержанием метанола. Суд апелляционной инстанции указал на отсутствие правовых оснований для возложения на ответчика обязанности по выплате страхового возмещения. Этой же позиции придерживается суд кассационной инстанции.

Но Верховный суд уточнил, что факт покупки спиртосодержащей жидкости, разрешенной к употреблению, «не свидетельствует о добровольности приобретения для последующего употребления токсических веществ (метанола) с осознанием возможных последствий». Он также напомнил, что в отношении предпринимателя, продавшего погибшему алкоголь, возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

ВС обратил внимание, что условия страхового договора подлежат толкованию таким образом, чтобы не позволить какой-либо стороне извлекать преимущество из ее незаконного поведения. Однако толкование договора не должно приводить к такому его пониманию, которое стороны «с очевидностью не могли иметь в виду». В итоге судебная коллегия по гражданским делам ВС определила направить дело на новое рассмотрение.

Лаура Кеффер