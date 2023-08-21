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Коммерсантъ FM
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Более 60% от образованных в 2023 году отходов отправились на переработку в Удмуртии

По итогу шести месяцев 2023 года в Удмуртии на переработку отправили больше 64% образованных отходов, что составляет порядка 111 тыс. т. При этом плановый показатель составляет 29,3% за весь год, рассказал министр природных ресурсов региона Денис Удалов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В частности, по словам господина Удалова, достичь такого результата удалось благодаря экопросветительской работе с населением о важности раздельного сбора, а также созданию удобной инфраструктуры. Отмечается, что Удмуртия на протяжении 5 лет стабильно и со значительным превышением выполняет показатели, установленные нацпроектом «Экология».

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