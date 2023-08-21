Прибыль Уралмашзавода выросла в 2,6 раза, превысив 490 млн рублей

Чистая прибыль ПАО «Уралмашзавод» по РСБУ в январе-июне выросла в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Как указано в отчетности, завод увеличил прибыль до 490,1 млн руб. с 188,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В 1,7 раза также выросла выручка компании – с 7,8 млрд руб. до 13,52 млрд руб., себестоимость — с 5,9 млрд руб. до 10,93 млрд руб. Рост валовой прибыли составил 38,8%.

Кредиторская задолженность завода на 30 июня составила 15,9 млрд руб. В конце декабря прошлого года задолженность составляла 12,8 млрд руб., а в декабре 2021 года — 5,6 млрд руб.

ПАО «Уралмашзавод» входит в состав ГК «УЗТМ-Картэкс». Занимается производством оборудования для горнодобывающей отрасли, металлургии и атомной энергетики.

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