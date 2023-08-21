Житель Ульяновска отправлен в колонию за истязание пасынка

Вступил в законную силу приговор в отношении жителя Ульяновска. Ранее он был признан виновным в истязании несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с февраля 2020 по май 2022 года 40-летний ранее судимый за грабеж, изнасилование, разбой и совершение насильственных действий сексуального характера мужчина в квартирах в домах по ул. Рябикова или Октябрьской бил малолетнего сына сожительницы руками, ногами и ремнем. По этим фактам было возбуждено уголовное дело.

Суд приговорил мужчину к 15 годам колонии особого режима. Также он постановил взыскать с осужденного в пользу пострадавшего мальчика компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. руб.

Георгий Портнов