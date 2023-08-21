В Челябинске 14 многоквартирных домов почти месяц остаются без горячей воды

После пятого этапа гидравлических испытаний теплосетей в Челябинске не подключенными к горячему водоснабжению остаются 14 многоквартирных домов. Об этом сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов на аппаратном совещании в мэрии 21 августа.

Пятый этап завершился 8 августа. Жители 14 домов живут без горячей воды почти месяц. По словам Александра Астахова, работа по этим объектам ведется в ежедневном режиме. «Сегодня до конца дня планируем подключить»,– сказал вице-мэр.

Помимо этого, в Челябинске горячее водоснабжение отключено в 145 многоквартирных домах и 27 социальных учреждениях в рамках шестого этапа опрессовок, который должен завершиться 23 августа.

Александр Астахов также рассказала, что 266 многоквартирных домов и социальных учреждений получили паспорта и акты готовности к отопительному сезону. Всего на сегодня поступило 590 заявок.

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