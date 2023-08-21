На новом этиленовом комплексе ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима» установили факельную систему

Рабочие установили современную факельную систему на новом этиленовом комплексе ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима». Об этом сообщает пресс-служба СИБУРа, куда входит нижнекамское предприятие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СИБУРа Фото: Пресс-служба СИБУРа

Данная установка должна обеспечить безопасность и экологичность технологического процесса. Ее оборудовали двумя системами подачи пара для бездымного горения даже при интенсивном режиме работы установки. И за счет этого и других технологических решений проекта комплекс будет оказывать минимальное воздействие на экологию, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что «Нижнекамскнефтехим» намерен во второй половине следующего года привести в механическую готовность строящуюся установку этилена ЭП-600, которая является основой нового олефинового комплекса предприятия.

"Ъ-Казань"