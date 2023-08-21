Краевые власти отказались от судебных требований изъять у общества мусульман участок в Данилихе

Краевое управление автомобильных дорог и транспорта (УАДиТ) отказалось от исковых требований к Пермскому религиозному обществу мусульман при соборной мечети Перми, касающихся изъятия участка в микрорайоне Данилиха. Согласно информации в картотеке арбитражного суда Пермского края, краевое учреждение в судебном порядке требовало изъять у религиозного общества земельный участок по ул. Уральских Партизан, 4. Ранее на этой площадке был расположен жилой дом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадастровая карта Перми Фото: кадастровая карта Перми

Исковое заявление в суд УАДиТ подало в начале этого года. Участок площадью 670 кв. м на ул. Уральских Партизан, 4, расположен в месте строительства ул. Крисанова. Его изъятие было необходимо для государственных нужд — прокладки дороги. Частный деревянный жилой дом на этой территории имел площадь 51 кв. м, но сейчас строение на карте сервиса 2ГИС уже не значится. Суд по заявлению УАДиТ назначил судебную оценочную экспертизу, ее проводил эксперт ООО «Оценочная компания “Тереза”». 22 июня в суд от истца поступило ходатайство об отказе от требований. На недавнем заседании, состоявшемся 1 августа, представитель управления поддержал ходатайство об отказе от иска, и суд постановил прекратить производство по делу. Причины отказа ведомства от иска в материалах дела не раскрываются.

Напомним, для строительства ул. Крисанова в Перми региональные власти анонсировали изъятие 17 земельных участков и 16 расположенных на них построек. В списке недвижимости, планируемой к изъятию, уже тогда числился участок с домом на ул. Уральских Партизан, 4, принадлежащий религиозной мусульманской организации. Рядом с этим участком у Духовного управления мусульман Пермского края также планировалось изъять площадку на ул. Крылова под возведение мечети.