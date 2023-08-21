Двое жителей Ижевска пострадали при пожаре на улице Ленина

В столице Удмуртии 20 августа около 15:30 произошел пожар в однокомнатной квартире на ул. Ленина. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, в результате происшествия пострадало два человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В частности, мужчина 1981 года рождения получил ожоги верхних конечностей и дыхательных путей. Женщина 1977 года рождения отравилась продуктами горения в легкой степени тяжести. Каждому пострадавшему потребовалась госпитализация.

Предварительной причиной происшествия называют короткое замыкание в розетке. Площадь пожара составила 25 кв.м.