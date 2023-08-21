Бизнесменов Пензенской области приглашают на международный форум в Душанбе

В столице Республики Таджикистан Душанбе с 29 по 30 сентября пройдет международный инвестиционный форум «Душанбе-2023». Предпринимателей Пензенской области приглашают принять участие.

«Целью форума является представление большего потенциала и благоприятного инвестиционного климата Таджикистана, привлечение инвестиций, налаживание и укрепление сотрудничества между отечественными компаниями и иностранными инвесторами, создание возможностей для развития цифровой торговли», — говорится в сообщении пресс-службы министерства экономического развития Пензенской области.

Для регистрации иностранных участников создали специальный сайт. Запись откроют за 10 дней до старта форума.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.