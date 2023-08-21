В Башкирии онкодиспансер обязали выплатить 800 тыс. рублей за неверный диагноз

Верховный суд Башкирии оставил в силе решение Салаватского городского суда, постановившего взыскать 800 тыс. руб. с Республиканского онкодиспансера в пользу пациентки Анастасии Лариной за неправильный диагноз.

Как следует из материалов дела, у студентки четвертого курса БГМУ воспалились лимфоузлы, она прошла обследование, по итогам которого было установлено онкологическое заболевание на третьей стадии. Девушка сомневалась в правильности диагноза, поэтому обратилась за помощью в два федеральных медицинских исследовательских центра. Специалисты обоих учреждений опровергли выводы врачей республиканского онкодиспансера.

К тому моменту пациентка уже прошла первый курс химиотерапии, в котором она не нуждалась. Госпожа Ларина посчитала, что из-за неправильно установленного диагноза ей неверно определили тактику лечения, что причинило вред ее здоровью и повлекло физические страдания. В заявленном к онкодиспансеру иске она отметила, что химиотерапия оказывает токсическое влияние на организм человека. Девушка также посчитала, что установленная ей вторая группа инвалидности впоследствии может отразиться на возможностях трудоустройства в силовые ведомства. В связи с этим истец просила взыскать с медучреждения 3 млн руб. компенсации морального вреда.

Салаватский городской суд удовлетворил иск частично, уменьшив сумму компенсации до 800 тыс. руб. Ответчик и истец остались недовольны вынесенным решением и пытались обжаловать его в апелляции. Онкодиспансер просил суд снизить размер компенсации, а пациентка — увеличить ее. Верховный суд Башкирии не нашел оснований для пересмотра решений.

Апелляционная инстанция отметила, что истцу причинены сильные нравственные страдания, связанные с длительным нахождением в больнице, периодом реабилитации, а также принял во внимание ее познания в области медицины, что позволяло ей в полной мере осознавать последствия заболевания. Размер компенсации признан разумным и отвечающим принципам справедливости.

Влада Шипилова

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