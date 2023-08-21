В Иркутской области осудили находившегося в розыске 8 лет соучастника убийства

В Иркутской области вынесли приговор участнику смертельного нападения в 2014 году. Фигурант дела находился в федеральном розыске почти восемь лет, сообщили в прокуратуре региона.

Согласно версии следствия, в ночь с 9 на 10 августа задержанный с двумя сообщниками напали на местного жителя в поселке Вересовка. Во время драки они нанесли потерпевшему удары кулаками и ногами, а также палками. После чего злоумышленники поместили потерпевшего в багажники авто и вывезли к берегу Ангара, куда сбросили тело. Труп погибшего вскоре был обнаружен на месте преступления.

Двух нападавших ранее осудили по факту нападения. Поиски их соучастника продолжались длительное время, так как фигурант неоднократно менял места проживания, а также нигде официально не регистрировался. Его удалось задержать в 2022 году.

Суд приговорил обвиняемого к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

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Александр Киселев