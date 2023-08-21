Тренеры завода «Элеконд» в Сарапуле заняли второе место за систему обучения бережливому производству

Команда тренеров, реализующих инструменты бережливого производства на заводе «Элеконд» в Удмуртии, оказалась на втором месте в номинации «Система обучения бережливому производству на предприятии». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Сарапульское предприятие совершенствуют систему менеджмента и качества, а также завод регулярно занимает высокие места на различных конкурсах.

Продукцией «Элеконда», в том числе конденсаторами и товарами производственно-технического назначения, пользуются более 1,6 тыс. партнеров по СНГ.

Напомним, в настоящее время участниками «Производительность труда» стало 71 предприятие Удмуртии при плане в 64. В их числе 55 обрабатывающих производствах, шесть предприятий сельского хозяйства, три транспортные компании и другие. За время реализации проекта в Удмуртии подготовили 61 внутреннего тренера и обучили более 1,2 тыс. сотрудников.